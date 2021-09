Road trip & psychédélices avec les Limiñanas

Annoncé depuis des lunes, le voilà enfin, « De película » ! L’album commun des Limiñanas – Lionel et Marie – et de Laurent Garnier. Emballé, s’il vous plaît, dans une pochette magnifique signée par l’inimitable Elzo Durt. On vous évoque quelques ingrédients de ce cocktail fichtrement réussi.