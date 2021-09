Taxe kilométrique, budget, transition énergétique… le menu chargé du gouvernement bruxellois

En dépit de l’emprise que continue d’exercer la situation sanitaire sur l’activité politique à Bruxelles, le gouvernement de la Région-Capitale sera mobilisé au cours des prochaines semaines et au-delà par plusieurs dossiers à clarifier. Parmi ceux-ci, on relèvera le budget, le plan taxi et la taxe kilométrique intelligente.

Budget

Le ministre du Budget Sven Gatz (Open VLD) entend maintenir le budget sur la voie de l’équilibre entre les recettes et les dépenses, à l’exception des coûts d’investissement du métro et d’un certain nombre de travaux d’infrastructure que le gouvernement bruxellois maintient hors du budget. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu d’ajustement budgétaire cette année en raison de l’incertitude persistante quant à la durée de la crise liée à la pandémie.