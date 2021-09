«Rookie»: un grand spectacle confus

Nicky (Matteo Simoni) est un jeune motard ambitieux et confiant qui évolue dans un univers de tension et de rivalités. À chaque course, il met sa vie en jeu, non pas pour l’argent mais pour les sensations fortes, le respect et la gloire. Un monde qui est toute sa vie. Après un accident, tout s’effondre. Nicky ne pourra plus remonter sur une moto. Une réalité qu’il n’accepte pas. Aux côtés de sa belle-sœur Vero (Veerle Baetens) et de son neveu Charlie (Valentine Braeckman), Nicky cherche à prendre un nouveau départ. Mais l’appel de l’adrénaline est trop fort. Nicky pose donc tous ses espoirs sur Charlie pour réaliser son rêve.