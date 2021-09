Plus rien ne semble désormais inquiéter Romelu Lukaku. Auteur d’un doublé contre l’Estonie, l’attaquant des Diables rouges a célébré sa 100e cap avec l’équipe nationale belge par un but et une passe décisive. S’il ne participera pas au match contre la Biélorussie en raison d’une suspension, il a charmé beaucoup d’observateurs. Y compris Raymond Domenech, qui n’a pas souvent été tendre avec les joueurs de Roberto Martinez.