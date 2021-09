Inondations: 38.543 logements ont été dégradés par les eaux

Le bilan est dramatique. Parmi ces immeubles, 642 sont détruits ou à détruire tandis que 4.940 sont gravement touchés et en sursis.

Au parlement de Wallonie ce lundi, Christophe Collignon (PS), le ministre wallon du Logement, a fourni un bilan chiffré complet du nombre d’habitations détruites ou endommagées par les inondations catastrophiques de la mi-juillet. Ces chiffres ont été rassemblés au départ des données fournies par les assurances, les communes, les sociétés de logement et les services de la Région.

Les eaux ont fait des dégâts sur 38.543 immeubles. Parmi ceux-ci, on estime que 642 logements sont détruits ou à détruire parce qu’ils ne sont plus utilisables. En outre, 4.940 biens sont partiellement détruits ou dans un état très grave. Leur avenir est compromis. Enfin, 32.961 immeubles sont atteints dans une mesure moindre et pourront être sauvegardés moyennant travaux.