Mort de Belmondo: un carton en télévision

Bebel en haut de l’affiche ! A l’annonce du décès de l’acteur, hier en cours d’après-midi, les chaînes de télévision se sont empressées de bouleverser leur programmation de la soirée pour diffuser un des 80 films dans lesquels Belmondo a joué.

Le public était au rendez-vous derrière son petit écran, sur les chaînes belges et françaises. En France, TF1 avait fait le choix de diffuser L’itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch, un des plus gros succès au cinéma de Bebel. De son côté, France 2 proposait L’as des as. Sur les chaînes belges, la RTBF avait jeté son dévolu sur Le professionnel, de Georges Lautner. Sur RTL-TVi, le choix avait été fait de maintenir la diffusion de la série Mensonges avec Audrey Fleurot, à 20h30 après la diffusion d’un hommage au comédien « Belmondo, le destin d’une légende ».