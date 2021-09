A l’heure où l’on pense avoir accès à tout chez soi via son ordinateur, c’est quasiment un voyage exotique que de se faufiler à l’intérieur d’une bibliothèque avec moquette et livres en rayonnage. Clément Abbey invite à ce voyage qui nous mène directement à des curiosités humaines et prouve que malgré tous les possibles d’internet, la sociabilité est indispensable au genre humain.