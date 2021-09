Voile: les Red Dolphins à nouveau vice-champions d’Europe

Jonas Gerckens et Sophie Faguet, qui composent l’équipage des Red Dolphins engagé à l’Euro de course au large en double mixte ces dix derniers jours à Naples, ont terminé 2e pour la 3e année consécutive. Place au Mondial maintenant !

Et de trois ! Après l’Autriche en 2019, et la France en 2020, c’est cette fois l’Italie qui a devancé la Belgique à l’issue de l’Euro de course au large en double mixte 2021, cette semaine à Naples. Jonas Gerckens et Sophie Faguet, qui composent l’équipage des Red Dolphins, peuvent ainsi se targuer d’afficher la plus belle régularité dans cette discipline relativement nouvelle.

L’équipage belge a d’autant plus de mérite que, contrairement aux deux éditions précédentes qui s’était chaque déroulées en une seule étape du côté de Gênes puis de Venise, c’est cette fois en trois étapes et une dizaine de jours de navigation s’est déroulée du côté de Naples.