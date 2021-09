Islande: Andri, troisième volet de la saga des Gudjohnsen

À 19 ans, Andri Gudjohnsen est assimilé à l’un des grands attaquants européens de demain, qui grandit chaque jour un peu plus dans l’équipe bis du Real. En équipe nationale islandaise, il prolonge un arbre généalogique joliment fleuri.

La nature accepte parfois que le talent traverse les générations. Chez les Gudjohnsen, les gènes du foot ne s’égarent pas dans le dédale du hasard, ils accompagnent un patronyme lui aussi transmis avec une étonnante fidélité, dans un pays où habituellement pourtant, on porte le prénom de son père et y accole le suffixe « son ». Une lointaine ascendance danoise explique cette différence, jalousement cultivée par cette fratrie de blondinets aux jarrets solides et au flair rarement pris en défaut.