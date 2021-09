Paul Verhoeven, à propos de «Benedetta»: «Pourquoi tant de gens épousent des idées fascistes?!»

entretien

Souriant, parlant un anglais à la sauce hollandaise, définitivement convaincu que le monde n’est que sexe en citant Oscar Wilde, Paul Verhoeven a toujours eu un goût affirmé pour la transgression. De Robocop à Total Recall en passant par son film culte Basic Instinct. Avec Benedetta, adaptation du livre de Judith C. Brown, Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne , il met en scène une histoire vraie, celle d’un amour lesbien interdit dans un monde de dévots et son procès dans la Toscane du XVIIe siècle. Une façon de montrer comment on voyait le saphisme en Europe à cette époque.