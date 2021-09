La bière pour rendre un peu de lustre à l'abbaye de Maredret

Si les bières de Maredsous sont brassées par le groupe Duvel-Moortgat, c'est également une grosse écurie du paysage brassicole belge qui fait étape à Maredret. John Martin dispose en effet de trois sites historiques: Bruges où est produite la Bourgogne des Flandres, Itterbeek où se trouve une brasserie de lambics séculaire et la ferme Mont-Saint-Jean à Waterloo où a été relancée il y a quelques années une activité de brassage et de distillation.

Après certains essais guère concluants (bières Dominus), le groupe John Martin cherchait à développer une bière d'abbaye ayant un lien avec une communauté encore en place. Des premiers contacts ont été pris il y a trois ans avec les bénédictines de Maredret. Et John Martin, qui possède également la gamme de bières Gordon, de présenter mardi deux bières conçues en étroite collaboration avec les 18 soeurs séjournant dans cette abbaye de la vallée de la Molignée: l'Altus (6,8% vol. alc.) et la Triplus (8%). Les deux bières sont caractérisées par l'utilisation d'épeautre et d'épices.