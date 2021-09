Cyclisme: Cian Uijtdebroeks en quête de médailles à l’Euro

Cian Uitjdebroeks, l’autre prodige du cyclisme belge dans le sillage de Remco Evenpoel, pourrait apporter une première médaille à la sélection, ce mercredi matin, lors du contre-la-montre des juniors. Même si le Hannutois, qui passera professionnel chez Bora-Hansgrohe en 2022 alors qu’il aura toujours 18 ans, s’accorde plus de chances à la course en ligne qui se déroulera vendredi.

Voici trois ans, de l’autre côté des Alpes dont on devine les reliefs argentés depuis Trente, Remco Evenepoel avait signé dans la catégorie juniors, un doublé de classe, titré à la fois contre-la-montre et au bout de la course en ligne. Cette double consécration arc-en-ciel succéda à un autre doublé, aux championnats d’Europe de Zlin, en Tchéquie quelques mois plus tôt. Son cadet de trois ans, Cian Uijtdebroeks, présenté lui aussi comme un futur crack, refuse toutefois les comparaisons. « Je ne suis pas Remco, nous ne sommes pas les mêmes coureurs. Par rapport au contre-la-montre de ce mercredi, je rêve d’une médaille mais si je termine parmi les cinq premiers, je serais déjà ravi. Le parcours est plat, en tout cas en ce qui concerne le chrono, il ne m’avantage donc pas. »