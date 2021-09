C’est la rentrée au Bota… sans les stars internationales

Après un été en plein air pour le moins chaotique, avec des festivals de juillet en mode réduit et des aoûtiens plus chanceux dès le vendredi 13 grâce aux mesures sanitaires élargies, c’est le temps de la rentrée des classes. Celle-ci se fera avec le Covid Safe Ticket en main (en plus de celui, payant, du billet d’entrée bien sûr) afin de pouvoir profiter du spectacle sans masque ni distanciation sociale. Ouf, on peut respirer et reprendre le plaisir là où on l’avait laissé en mars 2020.

On n’ose pour autant parler de retour à la normale avec des entrepreneurs qui adhèrent au CST uniquement pour pouvoir profiter d’une ouverture généralisée, alors que certaines agences ont peur de voir une partie de leur public réclamer un remboursement (car lors de l’achat des tickets, il n’était pas encore question de pass sanitaire) ou tout simplement renoncer.