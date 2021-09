Koen Casteels avant le match des Diables rouges contre la Biélorussie: «La qualité de notre équipe devrait suffire pour prendre les trois points»

Ce mercredi, Koen Casteels va vivre un grand moment dans sa carrière. Pour le compte des Diables rouges, il va disputer sa deuxième rencontre officielle, un an après avoir effectué ses premiers pas contre l’Islande (5-1). Thibaut Courtois ayant reçu l’autorisation de quitter le rassemblement et Simon Mignolet étant au repos, c’est donc au gardien de Wolfsbourg que revient la responsabilité de défendre les cages nationales à Kazan. Face à la Biélorussie, le principal intéressé veut saisir cette nouvelle opportunité à pleines mains. Et ce, même s’il s’agit d’un adversaire faiblard.