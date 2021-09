Les prix de gros de l’électricité ont atteint de nouveaux records ces derniers jours. Lundi, le prix pour livraison le lendemain était en moyenne de 130 euros par MWh et ce mardi, il atteignait encore plus de 126 euros. Ces niveaux sont 2,6 fois plus élevés qu’à la même période l’an dernier. « Chaque jour de septembre, nous voyons des prix qui sont des records pour un mois de septembre », résume Matthias Detremmerie, courtier pour le fournisseur d’énergie Elindus.