Transferts Nord-Sud: six milliards de la Flandre vers la Wallonie, mais le montant diminue

C’est une des causes de tension les plus récurrentes entre Flamands et francophones. La Flandre, plus prospère, « paie » pour la Wallonie qui peine à se redresser. A chaque conflit communautaire, des chiffres sont envoyés par-delà la frontière linguistique, avec une délicatesse parfois toute relative.

La Banque nationale a publié ce mardi une nouvelle étude, pour objectiver ces transferts, sur la base des chiffres de l’année 2019. Il en ressort que deux Régions sont contributrices, c’est-à-dire qu’elles transfèrent davantage qu’elles ne reçoivent. Il s’agit, sans surprise, de la Flandre, avec 6,2 milliards de transferts, et de Bruxelles, avec 900 millions, ce qui casse une image souvent véhiculée de Région sous perfusion. La Région bénéficiaire est la Wallonie, qui perçoit 7,1 milliards en provenance de Flandre et de Bruxelles.