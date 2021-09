Des paniers alimentaires aux cours en podcasts, ces applications qui viennent en aide aux étudiants

Paniers alimentaires, notes de cours en podcasts ou coaching méthodologique, à la veille de la rentrée académique, « Le Soir » propose une liste non exhaustive des applications mobiles innovantes qui viennent en aide aux étudiants du supérieur.

A une semaine de la reprise des cours dans l’enseignement supérieur, l’heure est aux préparatifs. Après les élèves du primaire et du secondaire, c’est au tour des étudiants du supérieur de retrouver les auditoires. Toujours masque sur le nez mais en présentiel à 100 %. Les mois d’isolation et de mesures strictes ont été difficiles à vivre pour les étudiants qui ont été, eux aussi, durement touchés par les conséquences de la pandémie. Cependant, des initiatives se mettent en place pour aider cette tranche de la population. Des paniers alimentaires solidaires, un réseau social « bien-être », un service de cours sous la forme de podcasts ou encore un service de coaching méthodologique complet, les initiatives d’aide aux étudiants sont nombreuses. A l’occasion de cette rentrée académique une nouvelle fois particulière, Le Soir dresse une liste non exhaustive des applications mobiles belges susceptibles d’accompagner les étudiants dans leurs parcours.