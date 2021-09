Sporting de Charleroi: Andreou et Zaroury pas encore avec le groupe

Alors que les internationaux feront progressivement leur retour au fil de la semaine, Edward Still et son staff préparent le rendez-vous de dimanche à Gand avec un groupe forcément restreint. Car, en plus des joueurs ayant rejoint leur sélection, Andreou et Zaroury, eux non plus, ne s’entraînent (encore) pas avec le groupe.

Ce mardi, les deux joueurs ont d’abord couru avant de prendre part à divers exercices physiques en compagnie du kiné du club. Il est prévu qu’ils s’entraînent individuellement jusqu'à jeudi, après quoi un nouveau point sera fait sur leur situation.

Ce mardi, ce sont ainsi onze joueurs de champs qui ont pris part à l’entièreté de la séance. Ken Nkuba, qui revient progressivement de son opération aux ligaments du genou, a participé à plusieurs exercices physiques avec le groupe.

Ce mercredi, c’est en matinée et dès lors sous un temps (un peu) plus frais que les Zèbres s’entraîneront.