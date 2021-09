Roberto Martinez évoque la confrontation face à la Biélorussie: «Un adversaire similaire à l’Estonie»

À la veille de la rencontre face la Biélorussie, le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

Interrogé au sujet des très nombreuses absences – 12 joueurs cadres sont indisponibles pour cette confrontation – le technicien espagnol dit avoir à sa disposition un noyau assez fourni et étoffé pour pallier toutes ces défections. « Nous savions à quoi nous attendre et c’est pour cette raison que nous avons sélectionné un grand noyau. Le groupe pour le match de ce mercredi se sent bien physiquement, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere nous ont rejoints. J’ai 20 joueurs disponibles et ils ont l’air en forme. Toby Alderweireld, Jason Denayer, Hans Vanaken et Eden Hazard ont déjà joué deux fois, mais ils ont toujours l’air en forme. »