Coronavirus: feu vert pour le pass sanitaire à Bruxelles

Dès le premier octobre, le pass sanitaire pourra être exigé, pour les plus de seize ans, dans une série de lieux, à Bruxelles. Selon nos informations, fédéral, Régions et Communautés ont finalisé ce mardi, les termes d’un accord de coopération étendant l’usage, dans notre pays, du Covid Safe Ticket (CST).

Pour rappel, ce sésame – obtenu après une double vaccination et le délai d’attente prescrit, ou un test PCR négatif, ou un rétablissement de Covid, il y a moins de six mois – peut déjà être réclamé lors des événements de masse, soit plus de 200 personnes en intérieur, plus de 400 en extérieur. Cette mesure concerne les plus de 12 ans, jusqu’au 30 septembre, dans tout le pays. Le dernier comité de concertation a décidé de prolonger la mesure à partir du premier octobre, cette fois pour les rassemblements de plus de 500 personnes en intérieur, 750 en extérieur.