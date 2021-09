Coronavirus - Les vaccins propulsent la Belgique dans le top 10 des pays exportateurs dans le monde

Le commerce extérieur belge n'a pas échappé aux conséquences de la crise du coronavirus en 2020. Comme dans de nombreux autres pays, les exportations et les importations de biens ont fortement diminué. Mais grâce au secteur pharmaceutique et à la production de vaccins contre le Covid-19, la Belgique figure désormais dans le top 10 des plus importants exportateurs de marchandises dans le monde, a indiqué mardi l'Agence pour le commerce extérieur.

Selon son étude de l'impact de la pandémie sur le commerce extérieur belge, la crise du coronavirus a particulièrement touché négativement le commerce aux deuxième et troisième trimestres de l'année dernière. Sur base annuelle, les exportations totales de marchandises de la Belgique ont baissé de 7,9% - soit plus de 31,6 milliards d'euros - à 367,5 milliards, tandis que les importations ont diminué de 9,3% (soit plus de 35 milliards d'euros) à 346,5 milliards d'euros. Au sein de l'Union européenne, la Belgique occupe la cinquième place, tant pour les exportations que pour les importations, avec une part de marché de 7,7% à chaque fois.

"La Belgique n'a peut-être pas été le meilleur élève de la classe en termes de commerce extérieur en 2020, mais pour un pays si ouvert et dépendant de l'importation et de l'exportation de biens et services, elle s'en est bien sortie", commente l'étude. Dans de nombreux autres pays, le commerce a été davantage touché.