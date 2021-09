Coronavirus - Bientôt des vaccins pour tous, assurent les acteurs du secteur

La production de vaccins contre le Covid-19 sera bientôt plus que suffisante pour assurer la vaccination pour tous, ont assuré les acteurs du secteur pharmaceutique mardi, alors que l'inégalité entre pays riches et pauvres est criante.

Le seuil de 7,5 milliards de doses de vaccins produits sera franchi au mois de septembre, a souligné Thomas Cueni, le directeur de la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA), lors d'une conférence de presse, mardi.

Désormais, selon la société d'analyse de données scientifiques Airfinity, 1,5 milliard de doses sont fabriquées chaque mois. A titre de comparaison, la production mondiale de vaccins avant la pandémie était de 3 à 5 milliards de doses.

D'ici à la fin 2021, la production mondiale de vaccins contre le Covid devrait atteindre 12 milliards de doses. Et même si les pays occidentaux mettent en place des campagnes de rappels et une vaccination pour les plus de douze ans, il restera au moins 1,2 milliard de doses disponibles pour la redistribution, selon Airfinity.

"Cela signifie que les gouvernements qui gardent toujours des stocks de doses en cas de pénurie n'ont plus besoin de le faire", a souligné M. Cueni.