Le président de la fédération du fitness bruxellois après le feu vert au pass sanitaire: «Une nouvelle contrainte pour un secteur déjà massacré»

Le pass sanitaire pourra être exigé, pour les plus de seize ans, dans une série de lieux, à Bruxelles. Dans l’horeca, les installations de sport et de fitness, les discothèques et salles de danse, les foires commerciales et lieux de conférence, les installations d’événements culturels, récréatifs, festifs, il sera d’application dès le premier octobre.

Pour les événements de masse, les hôpitaux et maison de repos, il sera exigé dès 12 ans. Ni la Flandre ni la Wallonie ne prévoient, pour l’heure, d’y recourir.

« C’est mieux que d’être fermé mais c’est une nouvelle contrainte pour un secteur qui a déjà été massacré, réagit Stéphane Rutté, président de Sport is essential, la fédération du fitness bruxellois. Nous sommes un secteur responsable et prêt à faire face, poursuit celui qui travaille pour David Lloyd. Cela va nous coûter de l’argent mais nous n’avons pas le choix. »