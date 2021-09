Les commanditaires en Syrie

Oussama Atar

Opérant depuis la Syrie, ce cadre belge de l’EI est considéré comme le commanditaire des attaques menées à Paris et à Bruxelles. Absent du procès, on présume qu’il est décédé à la suite de frappes US en 2017.

Jean-Michel Clain

Ce Toulousain, cadre de l’EI en Syrie, serait derrière la vidéo de revendication des attentats.

Fabien Clain

Toulousain ayant rejoint l’EI, sa voix a été identifiée comme celle de la capsule de revendication des attentats.

Obeida Aref Dibo

« Lieutenant » d’Atar en Syrie, il est accusé d’avoir aidé au départ de terroristes vers la Belgique.