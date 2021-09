Remco Evenepoel: «Je dois courir davantage en 2022»

À la veille de son chrono aux championnats d’Europe, Remco Evenepoel a profité d’une discussion à bâtons rompus pour dresser déjà le bilan d’une saison qu’il veut terminer à fond. Et ce constat, limpide : il doit privilégier bien davantage la compétition aux stages.

Six semaines après son contre-la-montre olympique où il avait réussi le neuvième temps, dans une configuration difficile compte tenu d’une préparation insuffisante à ses yeux en termes de compétition, Remco Evenepoel abordera le deuxième de ses trois chronos (le dernier se situera en Belgique entre Knokke et Bruges aux Mondiaux), avec le maillot de la sélection belge, aux championnats d’Europe de Trente. Sur une courte distance (22,4 km) et sur un parcours plat face à une énorme concurrence.

« Avec Affini et Ganna sur leur terrain, il sera compliqué de battre les Italiens », estime le Belge, qui sera accompagné du jeune Rune Herregodts (Top Sport). Lequel pointe aussi Küng, Bissegger et autre Asgreen parmi les concurrents d’un débat en effet relevé mais peu importe. Evenepoel n’a-t-il pas été champion d’Europe, en 2019, à Alkmaar, devant Asgreen, Affini et Küng ?