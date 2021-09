Feu vert pour le pass sanitaire: fâché, l’horeca redoute que Bruxelles soit déforcée

La fédération bruxelloise des restos et des cafés dénonce le risque de voir filer les clients vers la Flandre et la Wallonie. Et elle refuse d’appliquer des contrôles.

C’est une catastrophe », réagit Fabian Hermans, président de la fédération Horeca Bruxelles, en apprenant ce mardi soir l’intention des pouvoirs publics d’imposer le pass sanitaire dans les restaurants et les bars de la capitale dès le 1er octobre. « Je regrette cette décision et ce mode de gestion. C’est incompréhensible de mettre en place le pass sanitaire à Bruxelles mais pas en Flandre et en Wallonie. Du coup, ce qui va se passer, c’est qu’une partie de notre clientèle passera la frontière de la capitale pour aller dans des établissements wallons et flamands ». En d’autres termes, « on va déforcer Bruxelles ».