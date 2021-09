Jair Bolsonaro a gagné son pari : il a réussi à mobiliser ses partisans dans les principales villes du pays pour cette fête de l’Indépendance, ce 7 septembre. À Rio de Janeiro, plusieurs milliers de personnes vêtues des couleurs du Brésil et brandissant des drapeaux ont chanté l’hymne national et récité bruyamment des prières. L’immense majorité des présents correspondait bien à son électorat, évangélique et conservateur, venu défendre le président et les valeurs de la famille.