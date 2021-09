Si le Sporting d’Anderlecht mange actuellement son pain noir en privilégiant les jeunes de l’Académie, il n’en oublie pas pour autant son glorieux passé. Car il n’y a pas si longtemps, les Mauves trônaient en tête du championnat de Belgique. Une époque bien connue par Kanu, alias Rubenilson dos Santos da Rocha. Le milieu de terrain de 33 ans a évolué au Parc Astrid entre 2008 et 2013 et a notamment remporté deux titres nationaux (2010 et 2012).