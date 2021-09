Trois équipes terrorisent Paris

A 21 heures, le coup d’envoi du match France – Allemagne est sifflé dans l’enceinte dionysienne. Seize minutes plus tard, un premier terroriste irakien déguisé en supporter allemand se fait exploser près d’une brasserie où un Franco-portugais, Manuel Dias, perd la vie. Prévenu après quelques instants, le président Hollande monte dans le PC de sécurité du Stade de France. A 21h20, le latéral gauche de l’équipe de France Patrice Evra effectue une passe en retrait vers son défenseur. Il se fige un instant et lance un regard interloqué vers les tribunes lorsqu’il entend la seconde détonation. Le second des deux Irakiens, soupçonnés par les services de renseignement français d’avoir été les gardes du corps d’Atar en Syrie, ont lancé la soirée d’horreur.