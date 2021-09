La France renoue enfin avec la victoire grâce à un doublé de Griezmann

Après une série inédite de cinq partages consécutifs (Hongrie, Portugal, Suisse, Bosnie-Herzégovine, Ukraine), la France a retrouvé le chemin de la victoire ce mardi soir au Groupama Stadium de Lyon. La dernière victoire des Tricolores remontait au 15 juin dernier contre l’Allemagne (1-0) à l’Euro.

Les Bleus ont tranquillement pris la mesure de la Finlande (2-0) grâce à un doublé d’Antoine Griezmann, le nouveau joueur de l’Atlético Madrid. Lequel est devenu au passage le troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, égalant Michel Platini (41 buts).

Avec ce succès, les joueurs de Didier Deschamps comptent dorénavant 12 unités en six rencontres dans ce groupe D et se rapprochent un peu plus d’une qualification pour le Mondial 2022 au Qatar.