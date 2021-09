Australie: la justice rend les médias responsables des commentaires sur leur page Facebook

La plus haute cour d’Australie a rendu une décision historique en matière de diffamation, considérant que les sociétés de médias sont « éditrices » de publications postées par des tiers sur leurs pages Facebook, les rendant responsables des commentaires diffamatoires rédigés par leur audience.

La Haute Cour d’Australie a rejeté mercredi un appel introduit par les plus grands journaux du pays, dont The Sydney Morning Herald et The Australian.

Un ancien détenu, Dylan Voller, résident dans le Territoire du Nord, a poursuivi en justice les sociétés de médias devant la Cour suprême de l’Etat de Nouvelles-Galles du Sud au sujet de commentaires postés sur leurs pages Facebook par d’autres utilisateurs.