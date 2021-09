Bone Therapeutics réduit sa perte au premier semestre

La perte de Bone Therapeutics a été ramenée de 7,4 à 5,7 millions d'euros entre les premiers semestres 2020 et 2021, a fait savoir mercredi la société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires en orthopédie et dans d'autres pathologies graves.

Sur les six premiers mois de l'année 2021, le total du produit d'exploitation s'est élevé à 770 millions d'euros, en légère augmentation par rapport à la même période en 2020 (730 millions).

La société de Gosselies a clôturé le premier semestre avec 6 millions d'euros de trésorerie. La trésorerie utilisée sur la période s'élève à 8,64 millions d'euros, contre 8,86 millions sur la même période en 2020.

"Bone Therapeutics prévoit de disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2022. Dans l'optique de renforcer à nouveau sa position de trésorerie à court terme, la société évalue et travaille actuellement sur plusieurs options de financement et prévoit de lever de nouveaux fonds auprès d'investisseurs existants et nouveaux ainsi qu'auprès de partenaires stratégiques."