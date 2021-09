«Benedetta», «Serre-moi fort»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Nos critiques dans leur intégralité, les bandes annonces et les séances.

Benedetta (Paul Verhoeven)

Une grande œuvre sulfureuse et sacrée sur l’engagement dans une croyance, la manipulation, le pouvoir, l’hypocrisie et l’austérité du système religieux. Etrange, énigmatique parfois, acquis à la farce et à l’outrance, le film est un formidable terrain de jeu pour les acteurs.

Quo vadis, Aïda ? (Jasmila Zbanic)

La force du film, c’est de ne jamais prendre position ou chercher à juger. C’est de chercher à comprendre ce qui pousse les humains à agir avec ignominie, cruauté ou lâcheté. La réalisatrice bosnienne humanise ce conflit et permet d’en appréhender les enjeux. Un film porté par ses protagonistes.