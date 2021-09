US Open: Medvedev contre Auger-Aliassime en demies, Sabalenka dans le dernier carré (vidéos)

Le N.2 mondial Daniil Medvedev affrontera en demi-finale de l’US Open le Canadien Félix Auger-Aliassime (15e), qui a profité de l’abandon du jeune Espagnol Carlos Alcaraz, dernier carré également atteint mardi par la sensation de 19 ans Leylah Fernandez et Aryna Sabalenka (2e).

Medvedev, rival de Novak Djokovic en quête d’un Grand Chelem calendaire historique, a poursuivi sa promenade de santé à l’US Open, même s’il a perdu un set contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (6-3, 6-0, 4-6, 7-5).

C’est la troisième année consécutive que le Russe atteint le dernier carré à Flushing Meadows. En 2019, il avait été battu en finale par Rafael Nadal au terme d’une finale épique, et l’an passé l’Autrichien Dominic Thiem l’avait stoppé en demie, avant d’être sacré. « Je veux juste faire un peu mieux et franchir l’ultime étape, qui est la plus difficile », a-t-il dit.

Medvedev, qui avait passé chacun de ses quatre tours précédents en moins de deux heures et trois sets secs, a cette fois dépassé ce cadre, puisqu’il s’est imposé en 2h23. Il n’aura tout de même cumulé que 9h47 sur la route du dernier carré. Sans vraiment puiser dans ses ressources, donc.