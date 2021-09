Les 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve reportées à mars 2022, l’occasion de «redynamiser» l’événement

Mardi soir, l’organisation des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve avait annoncé le report de leur édition se déroulant habituellement en octobre, au mois de mars 2022.

Après une annulation en 2020 due à la crise sanitaire, la 43e édition sera reportée à mars 2022. « Cette décision découle de nombreuses discussions avec les autorités de l’UCLouvain et de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Nous voulons maximiser nos chances d’organisation après l’annulation de l’année dernière. Appuyés par l’avis d’un infectiologue, nous avons l’espoir que les mesures sanitaires soient plus légères, et que donc, l’évènement puisse être organisé en maintenant la convivialité et l’esprit de la course cycliste », explique Lucie Drygalski, présidente du CSE Animations dans un communiqué.