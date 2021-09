Un montant d'interventions record pour Sambrinvest

Sambrinvest compte aujourd'hui près de 300 sociétés en portefeuille, majoritairement des (très) petites entreprises. Le groupe a enregistré 41 entrées et 18 sorties (dont 1 faillite). Il s'ouvre à tous les secteurs sur le plan du financement, avec quatre pôles bien définis : biotech, numérique, ingénierie/environnement et généraliste. Le pôle généraliste reste le plus important avec plus de 55% d'entreprises.