Attentats de Paris: Salah Abdeslam est arrivé au palais de justice (photos et vidéos)

Des « kamikazes » au Stade de France, des terrasses de bars et le Bataclan mitraillés, et le carnage en plein Paris : la justice française replonge mercredi et pour neuf mois dans l’horreur des attentats djihadistes du 13 novembre 2015, les plus meurtriers commis dans ce pays.

Ce procès hors normes, la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, doit s’ouvrir à 12h30 ce mercredi dans l’historique palais de justice de Paris, sous sécurité maximale dans un contexte de menace terroriste toujours élevé.

Mercredi, peu avant midi, le Franco-Marocain Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos téléguidés par le groupe Etat islamique (EI) qui ont fait 130 morts et plus de 35 blessés à Paris et Saint-Denis en 2015, est arrivé au Palais de justice.