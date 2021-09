Noshaq affiche un résultat courant de 3,5 millions d'euros

Le fonds d'investissement liégeois Noshaq a présenté mercredi le bilan de son exercice 2020-2021, une année pressentie comme plus difficile en raison de la crise Covid et des inondations qui ont frappé la région. Le président du conseil d'administration Jean-Michel Javaux a annoncé des chiffres records dans le domaine des life science, dans les métiers de la santé et dans le secteur de l'industrie numérique.