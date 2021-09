Attentats de Paris: un procès pour l’histoire

Le procès des attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris par Salah Abdeslam et consorts s’ouvre ce mercredi devant la cour d’assises. Historique à plus d’un titre.

Un procès à nul autre pareil. Hors norme. Démesuré. Lourde tâche : juger le mal terrible qui a été commis le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Ce mercredi 8 septembre s’ouvre devant la cour d’assises spécialement composée – donc devant des magistrats professionnels et non un jury populaire – le procès des accusés de ces attentats qui ont coûté la vie à 131 personnes et en ont blessé plus de 400.

Quelques chiffres pour donner la mesure de l’événement judiciaire : ce procès est prévu pour durer plus de 8 mois et demi, il devrait prendre fin le 25 mai 2022 (sauf retard !). Il va juger 20 accusés – dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos – mais seulement 14 seront présents. Près de 1.800 parties civiles et plus de 300 avocats pour les représenter. Auquel il conviendra d’ajouter quelques centaines de journalistes venus du monde entier.