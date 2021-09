Le pass sanitaire d’application à Bruxelles «si les chiffres empirent», déclare Alain Maron

L’élargissement du coronapass dans la capitale ne sera appliqué que si la situation épidémilogique et le nombre de contaminations devait sérieusement se dégrader, a indiqué mercredi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) au lendemain d’un accord intervenu entre Fédéral et entités sur le Covid Safe Ticket. « Nous introduirons le coronapass si et seulement si la situation épidémiologique se détériore sérieusement. Et si et seulement si nous pouvons de la sorte éviter de devoir fermer certains secteurs et activités », a commenté le porte-parole du ministre.