Le procès des attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris par Salah Abdeslam et consorts s’est ouvert ce mercredi devant la cour d’assises. Historique à plus d’un titre.

Un procès à nul autre pareil. Hors norme. Démesuré. Lourde tâche : juger le mal terrible qui a été commis le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Ce mercredi 8 septembre s’est ouvert devant la cour d’assises spécialement composée – donc devant des magistrats professionnels et non un jury populaire – le procès des accusés de ces attentats qui ont coûté la vie à 131 personnes et en ont blessé plus de 400.