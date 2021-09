Contrôle, lieux: posez vos questions sur le pass sanitaire à Bruxelles (direct)

Fédéral, Régions et Communautés ont finalisé mardi les termes d’un accord de coopération étendant l’usage, sur le territoire belge, du Covid Safe Ticket (CST). Dès le premier octobre, le pass sanitaire pourrait donc être exigé, pour les plus de 16 ans, dans une série de lieux.

Ce pass – qu’on obtient après une double vaccination et le délai d’attente prescrit, ou un test PCR négatif, ou un rétablissement de covid il y a moins de six mois – était déjà obligatoire pour pouvoir assister à des événements de masse aux plus de 12 ans, dans tout le pays.

En pratique, le texte de l’accord négocié ces derniers jours prévoit que le pass sanitaire pourra être imposé aux plus de 16 ans, par une Région, dans une série de secteurs : l’horeca, les installations de sport et de fitness, les discothèques et salles de danse, les foires commerciales et lieux de conférence, les installations d’événements culturels, récréatifs, festifs.