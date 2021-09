Une flotte 100% électrique

Difficile encore pour certains de tirer un trait sur leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Chez Enersol, spécialisée dans le photovoltaïque et les énergies vertes, on a donc fait le choix de ne pas totalement l’abandonner. En revanche, fini les moteurs thermiques, l’ensemble de la flotte de la société est aujourd’hui 100 % électrique. Un choix cohérent au vu du secteur d’activité de cette entreprise située à Herve, mais qui permet de continuer à répondre aux besoins de certains travailleurs. « Je suis commercial, c’était donc impensable de me séparer de ma voiture, puisque je suis continuellement sur les routes », témoigne Jérémy Kroonen, l’un des employés de l’entreprise. « La voiture électrique est donc un bon compromis, à la fois pour l’environnement et pour le bon exercice de ma fonction au quotidien. »