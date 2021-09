Alex Albon va faire son retour en Formule 1 au volant d’une Williams

Alex Albon a retrouvé un baquet en Formule 1. Le pilote thaïlandais sera au volant d’une Williams en 2022, aux côtés de Nicholas Latifi. Il succède ainsi à George Russell, qui s’en va chez Mercedes.

Albon avait commencé sa carrière en F1 au sein de Torro Rosso en 2019 avant de passer chez Red Bull la saison suivante. Il n’a néanmoins pas convaincu et a été relégué au rang de pilote réserve de l’écurie.

« Je suis vraiment impatient à l’idée de revenir en F1 », a déclaré Albon, cité sur le site de sa future équipe. « Quand on passe un an loin des circuits, on est jamais sûr de pouvoir revenir alors j’aimerais vraiment remercier Red Bull et Williams de croire en moi et m’aider à signer mon retour sur la grille. Williams a réalisé de réels progrès cette saison et j’ai hâte de les aider à continuer en 2022. »