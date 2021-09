Cinq séries pour les fans de YOU

Joe, le gérant d’une librairie new-yorkaise, devient obsédé par Beck, une jeune aspirante écrivaine qui partage sa passion pour les livres et pour la poésie. Persuadé qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il va alors se servir des réseaux sociaux pour nourrir son obsession, savoir en permanence où elle se trouve et ce qu’elle fait, et tenter de faire tomber tous les obstacles qui pourraient se dresser en travers du chemin de leur possible romance. Quitte à commettre des actes totalement fous…

Vous aussi vous êtes impatients de retrouver la nouvelle saison de YOU ? Et vous cherchez une série similaire à regarder en attendant ?

Découvrez cinq séries qui devraient vous plaire !