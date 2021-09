La chronique «#visapourlaflandre»: alleï! La Wallonie maître de l’énergie?

C’est le branle-bas de combat. On a beau prendre le problème par tous les angles, on n’en croit pas ses yeux au nord du pays : le port d’Anvers pourrait dépendre bientôt exclusivement de la Wallonie pour son approvisionnement en énergie ? Les fleurons de l’industrie flamande, le cœur de l’économie du nord du pays entre les mains, et donc otages du sud du pays ? Mais comment est-ce possible ? En Flandre, on ne trouve pas cela comique du tout et c’est jusqu’au plus haut niveau de l’establishment que l’on craint ces transferts qui pour une fois iraient du sud vers le nord. La pression est désormais maximale pour éviter ce scénario de cauchemar.