Les compléments alimentaires sont-ils indispensables pour nos enfants?

Gélules et autres compléments alimentaires destinés aux enfants trônent sur les étagères des (para)pharmacies. À chaque rentrée scolaire, et à l’approche de l’automne, de nombreux parents se ruent sur ces produits riches en vitamines et minéraux. Leur intention ? Compenser de supposées carences, favoriser la croissance de leur progéniture ou encore renforcer leur système immunitaire. Mais ces compléments alimentaires sont-ils réellement indispensables au bon développement et à la bonne santé de nos enfants ? « Non », tranche d’emblée Sophie Cornet, diététicienne aux Cliniques universitaires Saint-Luc. « Ces vitamines et minéraux sont présents naturellement dans notre alimentation. Un régime alimentaire varié et équilibré garantit un apport suffisant aux enfants ».