Dans son dernier ouvrage, le philosophe français interroge la place de l’homme dans la société contemporaine et redéfinit la notion de virilité, dépréciée à tort estime-t-il.

entretien

Martin Steffens est agrégé de philosophie, qu’il enseigne au lycée, conférencier et chroniqueur pour La Croix et La Vie. Il est notamment l’auteur de nombreux ouvrages dont L’éternité reçue et L’amour vrai, au seuil de l’autre. Il a récemment publié Tu seras un homme aux Editions du Cerf.