Un immeuble de logements sociaux expérimentaux inauguré à Forest

De l’extérieur, c’est un immeuble à appartements comme beaucoup d’autres. Un style contemporain. Une longue façade blanche ponctuée de baies vitrées et de terrasses. Un rez-de-chaussée et quatre étages. Pourtant, ce bâtiment tout neuf de 34 logements et 5 espaces communs, situé à la rue du Delta à Forest, non loin du parc Duden, peut être qualifié de laboratoire social. D’ailleurs, il a été en partie financé grâce à des fonds européens du programme Actions Innovatrices Urbaines. C’est dire.