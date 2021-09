Tom Lanoye et Nicolas Crousse aux temps cachés des souvenirs

Tandis que je parle, que j’écris, que je me souviens, à la radio Barbara lance ce doux avertissement : il ne faut jamais revenir aux temps cachés des souvenirs… » Il sera pourtant bien question d’y revenir, doublement, ce jeudi à partir de 18 heures, à la librairie Filigranes, qui accueille Tom Lanoye et Nicolas Crousse pour une rencontre à deux voix autour de leurs livres.

A deux voix, et même davantage puisque la séance de dédicaces et la rencontre avec les deux auteurs sera accompagnée d’une lecture vivante d’extraits de leurs livres par les comédiens Thierry Hellin et Claire Bodson.